سهير عبدالقادر عن تكريمها في يوم المرأة العالمي: كنت أحتاج له.. فيديو

كشفت سهير عبد القادر، رئيس ملتقى مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، تفاصيل تكريمها من السيدة انتصار السيسي في يوم المرأة العالمي، موضحة أنها قضت 27 عاما ترفع علم مصر في مهرجان كان.



وأضافت سهير عبد القادر خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحب يمنح طاقة ويمنع الإحساس بالملل من الشغل والإبداع والخروج بر صندوق.



وأوضحت سهير عبد القادر، رئيس ملتقى مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، أنها استقالت من مهرجان القاهرة وهي تبكي، لأنها أيقنت لن تضيف شيئًا لمهرجان.



ولفتت سهير عبد القادر، رئيس ملتقى مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، إلى أنها شاركت في مهرجان كان 27 مرة و22 مرة في سينما الطفل.



وأكدت سهير عبد القادر أنها تلقت دعوة لحضور احتفالية يوم المرأة العالمي، مضيفة أنها خلال العمل في منزلها وفجأة وصل لها التصريح وطلب منها الحضور مبكرًا لأنه سيتم تكريمها.



وأردفت سهير عبد القادر أنها لم تنم من الفرحة لأن التكريم شيء جميل، لافتة إلى أنها كانت تشعر وكأنها مع أحد أفراد عائلتها لحظة تكريمها على الاستيج، والتكريم جاء في وقت كانت تحتاج له، لمرورها بحالة نفسية غير جيدة.

