رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني رالف رانجيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كل من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافاييل فاران - هاري ماجواير - أليكس تيليس

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - فريد - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني إيلانجا - جادون سانشو - كريستيانو رونالدو

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.