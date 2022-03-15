محافظة القاهرة: نقل 242 أسرة مستحقة من عشوائيات مصر القديمة للخيالة .. شاهد

تتابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم اعمال الاخلاء والإزالات والتسكين الجارية بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لسور مجرى العيون بنطاق حى مصر القديمة من خلال التواجد الميداني بشكل مباشر بموقع الاعمال و من خلال توافر كافة الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والحي وفرق العمل ليتمتع أهالي المناطق المستهدف نقلهم بحياة امنة وهادئة وسط مجتمعات سكنية حضارية تتمتع بالخدمات المختلفة.

وأشارت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية إلى أن عدد العقارات التى تم إزالتها خلال اعمال اليوم بلغت ٨ عقارات باجمالي ٣٢ اسرة مستحقة لتصل عدد العقارات التى تم ازالتها منذ بدء الاعمال الى الان ٧٠ عقار باجمالي عدد اسر ٢٤٢ اسرة مستحقة تم تسكينهم بوحدات سكنية حضارية تتمتع بالخدمات المختلفة بكومبوند الخيالة بحي البساتين بعد مراجعه الأوراق الخاصة بكل مواطن للحصول على الوحدات البديلة .

واضافت أن الأعمال تجرى على قدم وساق وجارى تسكين المستحقين بوحداتهم بالتوزاي مع اعمال الاخلاء لتكتمل فرحة الأسر المقيمة في أحياء تفتقر الى بيئة صحية واجتماعية لنقلهم الي وحدات لائقة وقد وجهت بضرورة الاسراع فى متابعة موقف تسكين الأهالى المستحقين وسرعة نقلهم إلى المناطق السكنية الجديدة التى تم تنفيذها وتأثيثها بشكل متكامل .

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