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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة: نقل 242 أسرة مستحقة من عشوائيات مصر القديمة للخيالة .. شاهد

نقل 242 اسرة مستحقة
نقل 242 اسرة مستحقة من عشوائيات مصر القديمة للخيالة

تتابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم اعمال الاخلاء والإزالات والتسكين الجارية بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لسور مجرى العيون بنطاق حى مصر القديمة من خلال التواجد الميداني بشكل مباشر بموقع الاعمال و من خلال توافر كافة الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والحي وفرق العمل ليتمتع أهالي المناطق المستهدف نقلهم بحياة امنة وهادئة وسط مجتمعات سكنية حضارية تتمتع بالخدمات المختلفة.

وأشارت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية إلى أن عدد العقارات التى تم إزالتها خلال اعمال اليوم بلغت ٨ عقارات باجمالي ٣٢ اسرة مستحقة  لتصل عدد العقارات التى تم ازالتها منذ بدء الاعمال الى الان ٧٠ عقار باجمالي عدد اسر ٢٤٢ اسرة مستحقة تم تسكينهم بوحدات سكنية حضارية تتمتع بالخدمات المختلفة بكومبوند الخيالة بحي البساتين بعد مراجعه الأوراق الخاصة بكل مواطن للحصول على الوحدات البديلة .

واضافت أن الأعمال تجرى على قدم وساق وجارى تسكين المستحقين بوحداتهم بالتوزاي مع اعمال الاخلاء لتكتمل فرحة  الأسر المقيمة في أحياء تفتقر الى بيئة صحية واجتماعية لنقلهم الي وحدات لائقة وقد وجهت بضرورة الاسراع فى متابعة موقف تسكين الأهالى المستحقين وسرعة نقلهم إلى المناطق السكنية الجديدة التى تم تنفيذها وتأثيثها بشكل متكامل .

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محافظ القاهرة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية مناطق السكر والليمون وحوش الغجر حوش الغجر سور مجرى العيون مجرى العيون حى مصر القديمة

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