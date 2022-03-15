الصحة تستعد لاستلام مبنى الطوارئ بمستشفى السويس العام

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس والدكتور أشرف الإتربي مدير إدارة المستشفيات بقطاع الطب العلاجي لوزارة الصحة والسكان مبنى الطوارئ بمستشفى السويس العام، للوقوف علي تطوير واستلام مبنى الطوارئ.

كما شهدت الجولة متابعة الاستعدادات الجارية تمهيداً لنقل قسم الغسيل الكلوى من المبنى الحالي.

كان في استقبالهم الدكتور أحمد محمد نوح مدير إدارة المستشفيات والمشرف على مستشفى السويس العام والمهندسة صفاء فضيل مدير الإدارة الهندسية والدكتورة هدى النوبي مدير إدارة التخطيط، حيث تم استعراض أعمال التطوير بمبنى الطوارئ، بالإضافة إلى مقترح نقل خدمة الغسيل الكلوي.