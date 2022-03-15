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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصحة تستعد لاستلام مبنى الطوارئ بمستشفى السويس العام

الحفناوى ومدير إدارة
الحفناوى ومدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس  والدكتور أشرف الإتربي مدير إدارة المستشفيات بقطاع الطب العلاجي لوزارة الصحة والسكان مبنى الطوارئ بمستشفى السويس العام، للوقوف علي تطوير واستلام مبنى الطوارئ.

كما شهدت الجولة متابعة الاستعدادات الجارية تمهيداً لنقل قسم الغسيل الكلوى من المبنى الحالي.

كان في استقبالهم الدكتور أحمد محمد نوح مدير إدارة المستشفيات والمشرف على مستشفى السويس العام والمهندسة صفاء فضيل مدير الإدارة الهندسية والدكتورة هدى النوبي مدير إدارة التخطيط، حيث تم استعراض أعمال التطوير بمبنى الطوارئ، بالإضافة إلى مقترح نقل خدمة الغسيل الكلوي.

وكيل وزارة الصحة بالسويس وزارة الصحة الطب العلاجي مستشفى السويس العام إدارة التخطيط مبنى الطوارئ بمستشفى السويس

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