كاف يختار لاعب الترجي الأفضل في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبد القادر بدران لاعب الترجي التونسي الأفضل في الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الترجي في الفوز أمام مواطنه النجم الساحلي بنتيجة 2-0، وسجل عبد القادر بدران الهدف الأول لفريقه خلال المباراة.

ونشر الاتحاد الإفريقي على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "عبد القادر بدران يفوز بتصويت أفضل لاعب في الجولة الرابعة".

واختتم: "نجم الترجي قدم أداءً رائعًا في مباراة فريقه أمام النجم الساحلي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا".

جدير بالذكر أن الترجي يتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بينما يأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني بنفس الرصيد، ويتواجد النجم الساحلي ثالثا ولديه 3 نقاط، بينما يقبع فريق جوانينج جالاكسي أخيرًا بنقطة وحيدة.