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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. برشلونة يعلن توقيع شراكة طويلة الأمد مع سبوتيفاي.. وتغيير اسم كامب نو

برشلونة
برشلونة

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي عن توقيعه على استراتيجية شراكة مع شركة سبوتيفاي في مجالي الرياضة والترفيه.

من المعروف أن شركة سبوتيفاي السويدية هي أكبر منصة اشتراك للبث الصوتي في العالم.

وأشار النادي في بيانه إلى أن الشراكة ستضمن وضع شعار سبوتيفاي على مقدمة قمصان برشلونة على مستوى الرجال والسيدات بداية من الموسم المقبل ولمدة أربعة مواسم.

وسيتم وضع شعار الشركة على قمصان التدريبات لمدة ثلاثة مواسم، كما سيعمل سبوتيفاي مع برشلونة من أجل خلق مساحة على قميص النادي للاحتفاء بالفنانين من جميع أنحاء العالم.

ولأول مرة في التاريخ سيتم تغيير اسم ملعب كامب نو إلى "سبوتيفاي كامب نو".

ولم يعلن برشلونة عن قيمة عقد الرعاية الموقع مع سبوتيفاي ولكن جميع التوقعات تشير إلى أن القيمة ستكون ضخمة ما يساعد النادي على الخروج من أزمته المالية الحالية.

نادي برشلونة شركة سبوتيفاي م ملعب كامب نو سبوتيفاي كامب نو برشلونة

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