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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان شيفون.. أحدث ظهور لـ مادلين مطر عبر إنستجرام | شاهد

مادلين مطر
مادلين مطر

حرصت الفنانة مادلين مطر، بمشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة لها.


وظهرت مادلين مطر، مرتدية فستانا ذا أكمام باللون الأسود، مصنوعا من الخامة الشيفون، انتعلت حذاء بكعب عال باللون الأسود ، وتركت شعرها الاشقر منسدلاً علي أكتافها بطريقة ناعمة تبرز جمالها.


وطرحت اللبنانية ​مادلين مطر​ شهر نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "​خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.


يذكر أن مادلين طرحت منذ فترة أغنية "خانونى" باللهجة العراقية، كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.


وكانت مادلين مطر خاضت تجربة التمثيل في مصر من خلال فيلمي "آخر كلام" عام 2008 مع حسن حسني ومدحت تيخا، و"مهمة في فيلم قديم" إنتاج عام 2012 وظهرت فيه ضيف شرف.

 

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مادلين مطر فستان شيفون اللون الأسود الأنيق أحدث ظهور موقع تبادل الصور والفيديوهات

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