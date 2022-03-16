هاني شاكر عن ملابس ويجز: فالنتينو خسر كتير بمظهره المُضحك المُبكي

علق الفنان هاني شاكر على إطلالة مغني الراب، ويجز، خلال حفله الأخير الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكتب هاني شاكر، في تدوينة له عبر حسابه على تويتر "‏بعد أن سألت اكتر من مرة عن صورة ويجز الأخيرة، وهذا اللوك الغريب، رأيي الشخصي إن فالنتينو خسر كتير جدا بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت".

وأحيا مغنى الراب ويجز حفلا غنائيا الاثنين الماضي على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وواجه ويجز موجة من الانتقادات من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب إطلالته بالحفل حيث ارتدى شورت باللون الموف وجاكيت باللون الأخضر وقميص باللون البيج، وهو ما وصفه الجمهور بأنه مظهر غير متناسق.

وشبه البعض إطلالة ويجز بـ الفنان الراحل سمير غانم فى مسرحية المتزوجون.

