مالك نادي تشيلسي يصل موسكو بعد تجميد ممتلكاته في أوروبا

وصل الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي لكرة القدم الخاضع للعقوبات، موسكو، بعد قرار الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تجميد ممتلكاته.

وحسب وكالة "رويترز" شوهد مالك تشيلسي الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضا، في صالة المغادرة لكبار لشخصيات بمطار بن غوريون في إسرائيل يوم أمس، ثم توقفت طائرته في تركيا، قبل أن تتوجه إلى موسكو.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على الأمر قوله إن أبراموفيتش ليس في روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويعتقد أن مالك تشيلسي البالغ من العمر 55 عاما، تربطه علاقات قوية بالرئيس الروسي، وهو ما ينفيه رجل الأعمال.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج أبراموفيتش ورجال أعمال أثرياء روس آخرين في القائمة السوداء ضمن جولة جديدة من العقوبات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسيتم تجميد أصول جميع الأفراد الخاضعين للعقوبات وكذلك منعهم من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها، كما يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لهم.

ويعد أبراموفيتش أحد 7 من أباطرة الأعمال الروس فرضت الحكومة البريطانية عقوبات ضدهم الأسبوع الماضي، وتعرض مالك تشيلسي لتجميد ما لا يقل عن 4 مليارات و500 مليون دولار من أصوله في بريطانيا وحدها، كما تم منعه من بيع سريع للنادي، وقصور وشقق وفلل عدة في لندن.

وفي وقت سابق، أعلن أبراموفيتش أنه سيبيع النادي، قبل فرض العقوبات ضده، التي تمنعه من دخول بريطانيا أو البقاء فيها، رغم السماح للنادي بمواصلة أنشطته بموجب ترخيص خاص ممنوح من قبل الحكومة البريطانية.