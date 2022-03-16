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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يواجه ميكيسوني: «وزنك كان زايد 5 كيلو» .. ويعنف باقي اللاعبين

موسيماني
موسيماني

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية etc: “منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني  المدير الفني وعداً لـ”لويس ميكيسوني"  لاعب الفريق الأول بالحصول على فرصة للمشاركة بشكل أكبر في المباريات المقبلة والتي ستكون أمام المريخ السوداني. 
وتابع شبانة: "جاء وعد موسيماني بعد قيام اللاعب لويس ميكيسوني ببذل المزيد من الجهد فى التدريبات وإنقاص وزنه 5 كيلو في الفترة الماضية من أجل استعادة مستواه الفني والبدني. 
وواصل: "في المقابل طلب الجنوب تقريرًا شاملاً من محللى الأداء بعد تحديد آخر 5 مباريات محلية وأفريقية لفريق المريخ السودانى للوقوف علي مستواه الأخير في دربي أم درمان رغم خسارته أمام الهلال .
موسيمانى عنف لاعبي الفريق بسبب غياب التركيز خلال مباراة صن داونز لاسيما فى الشوط الأول ما أفقد الفريق فرصة خطف ثلاث نقاط كانت حسمت الصعود من جنوب افريقيا".


واختتم: "أكد الجنوب افريقي للاعبين أنه لن يقبل بتكرار حالة عدم التركيز وسوء التمرير التى ظهروا عليها مجدداً لاسيما أن مباراة المريخ والهلال المقبلتين فى غاية الصعوبة والخطأ فيها قد يكلف الفريق توديع بطولة كبرى.

وطرح موسيماني خلال جلسته مع شركة الكرة بالأهلي متطلباته للموسم المقبل والصفقات التي يرغب في ضمها واللاعبين الذي يرغب في رحيلهم سواء للإعارة أو بشكل نهائي.

 واستقر المدير الفني علي عودة محمد شكري الظهير الأيسر المعار لسموحة وعدم تجديد إعارته من جديد وهناك دراسة لموقف السنغالي اليو بادجي المهاجم المعار لإميان الفرنسي بعد تألقه بصورة لافتة للنظر.

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