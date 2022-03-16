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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عبدالرحمن وأوس أوس يهنئان مصطفى خاطر بعيد ميلاده

خاطر واوس اوس وتوتا
خاطر واوس اوس وتوتا

حرص الفنان محمد عبدالرحمن، على الاحتفال بعيد ميلاد صديقه النجم مصطفى خاطر الـ 37، وذلك عبر حسابه علي موقع "انستجرام". 


ونشر عبد الرحمن صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "كل سنة وانت طيب يا اخويا وصاحبي وربنا يحققلك كل اللي تتمناه".

وهنأ اوس اوس صديقه مصطفى خاطر وكتب قائلا "كل سنة وانت طيب يا خوخو وعقبال مليون سنة". 


يذكر أن آخر اعمال مصطفى خاطر فيلم تماسيح النيل يشارك في بطولته أيضا كل من الفنانين ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.
 

 

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IMG_٢٠٢٢٠٣١٦_٠٢٢٢٥٢
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IMG_٢٠٢٢٠٣١٦_٠٢٢٢٣٠
عيد ميلاد مصطفى خاطر أوس أوس محمد عبد الرحمن احتفال

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