بإطلالة ساحرة بالأسود.. هند صبري تتصدر أغلفة إحدى المجلات|شاهد

نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وتصدرت هند صبري غلاف مجلة جمالك بإطلالة أنيقة بالأسود، مما اثار اعجاب المتابعين وانهالت عليها التعليقات.



وعُرض مؤخرا للنجمة هند صبري مسلسل "البحث عن علا" ، بطولة، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي وندى موسى إلى جانب عدد من ضيوف الحلقات تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري .



يذكر أن آخر أعمال هند صبري، في موسم رمضان الماضي 2021 مسلسل هجمة مرتدة، الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

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