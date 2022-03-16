داليا البحيري بإطلالة كاجوال: السعادة ليست في الحصول على ما تريد

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها صورا جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام".

ونشرت داليا البحيري صورا جديده لها وهي تتألق بإطلاله مشرقه، وتظهر خلال الصور بـ لوك كاجوال، وهي ترتدي قميص أبيض اللون مع شال أزرق طويل، وبنطلون جينز واسع، وتركت شعرها مسندلًا مع النضاره الزرقاء.

وعلقت علي الصورة قائلة: "كل شيء صعب قبل أن يصبح سهلًا، السعادة ليست هي عدم الحصول على ما تريد إنما هي تقدير ما حظيت به من يوم جميل الحمد لله دائما وابدا.. شكرًا لكم متابعيني الرائعين".

أحدث أعمال داليا البحيرى مسرحية "أبو العربى" مع هانى رمزى، والتى خاصت بها أولى تجاربها على خشبة المسرح، وتم عرضها فى مصر لعدة أسابيع، كما شاركت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعويدة وشارك في بطولتها أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.

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