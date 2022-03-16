بفستان تايجر.. عبير صبري تتألق بإطلالة ملفته بأحدث ظهور لها عبر إنستجرام|شاهد

خضعت الفنانة عبير صبرى لجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وارتدت عبير فستان "تايجر" أظهر رشاقتها بشكل كبير، واعتمدت علي ماكياج ناعم أبرز جمالها وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، ولاقت اعجاب متابعيها الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها.



وتنشغل حاليا الفنانة عبير صبري بتصوير دورها في المسلسل الرمضاني (يوتيرن) الذي ينتمى مسلسل يوتيرن إلى نوعية مسلسلات الدراما الاجتماعية التشويقية ، وتدور الأحداث حول كيفية ان يعود الشخص من حيث بدأ ليصحح طريقه الخاطئ الذى سلكه من قبل عندما يعترف الشخص بان طريقه كان خاطئا من البداية ويندم بعد ذلك ثم يريد العودة الي الطريق الصحيح.



مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازى، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

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