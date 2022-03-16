بإطلالة رياضية في الجيم.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وبدت ميرنا نور الدين بإطلالة رياضية فى الجيم، واعتمدت في إطلالتها على ارتداء بنطال ليجن اسود وتيشيرت كت ابيض ووضعت مكياجاً خفيفاً يتناسب مع الصورة الرياضية التي حازت على إعجاب الكثيرين على صفحتها الخاصة.



وتنشغل الفنانة ميرنا نور الدين في تصوير مسلسل "دايما عامر" الذي تشارك به في السباق الرمضاني 2022، بطولة لبلبة، ومصطفى شعبان، وعمرو عبد الجليل، ونضال الشافعى، وصلاح عبد الله، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى، ومحمد محمود، وأحمد الشامى، وسما إبراهيم، وأمل رزق، ولمى كتكت، وأحمد عنان، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهوارى.