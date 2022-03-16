بـ شعر أحمر.. مروة الأزلي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

نشرت الفنانة الشابة مروة الأزلي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت مروة الأزلي؛ بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار مرتدية تيشيرت وبنطال رمادي، ووضعت مكياجًا مميزًا كشف عن أنوثتها، وتركت شعرها الأحمر القصير مُنسدلًا على كتفيها ونالت إعجاب متابعيها.



وشاركت النجمة مروة الأزلي مؤخرًا في مسلسل "60 دقيقة"، مكوناً من 9 حلقات، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدى، وتجسد بطلة العمل دور فتاة تدعى ياسمين.



وتدور أحداث المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة، وتتوالى في حقبتين مختلفتين، وتقدم ياسمين من خلاله أولى بطولاتها فى عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، شيرين رضا، صبري فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، وتدور أحداثه في قالب من الإثارة والتشويق.