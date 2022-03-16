سلاف فواخرجي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور بفستان كاروهات

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بصورة جديدة لها.

وتألقت سلاف فواخرجي فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا اتسم بصيحة الكاروهات التى جمعت بين اللونين البيج والأسود.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على وجهها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.

يذكر أن آخر أعمال سلاف فواخرجي مسلسل عنبر 6 بطولة؛ سولاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلي.

مسلسل عنبر 6 مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.