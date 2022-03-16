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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى ميلاده.. تعرف على أول الحاصلين على جائزة نوبل في الأدب

صدى البلد

تمر اليوم الذكرى ال 183 على ميلاد الشاعر الفرنسى رينه سولى برودوم وهو اول من حصل على جائزة نوبل في الادب فكتب عدد كبير من القصائد وألف العديد من الكتب فكان من أشهر الشعراء في فرنسا.


 

ولد في 16 مارس 1839 بالعاصمة باريس حصل على دبلومة الهندسة و كان فكره متعلقا بالأدب وكانت هوايته الأساسية كتابة القصائد، فقد ظل يتابع الحركة الأدبية.


 

وفي ظل اهتمامه بالحركة الأدبية والشعر وقتها كلن الصراع قائم بين مذهبين البرناسية الناشئة وبين أنصار الرومانسية و البرناسية هى مذهب أدبى فلسفى لا دينيا.

أما الرومانسية فهو مذهب وجدانى في الكتابة الأدبية والشاعر رينه سولى انحاز بشكل واضح للبرناسيين، ورأى أنهم على حق، وأن مذهبهم هو التجسيد الحقيقى للمعنى والوعى، والضمانة الأكيدة لمستقبل الأدب.

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نشر سولى سلسلة من الدواوين الشعرية منها (مقطوعات وقصائد) عام 1865، و(التجارب) عام 1866، (اعتكافات) عام 1869، و(فرنسا) عام 1874، (الحنان الباطل) عام 1875،


 

انتخب "برودوم" في عام 1881 عضوا في الأكاديمية الفرنسية، وحصل على المقعد رقم 24، ونال جائزة نوبل عام 1901 عن مجمل أعماله، وبذلك كان أول من نال جائزة نوبل في الأدب، وقالت أكاديمية نوبل التي منحته الجائزة "إن أعماله تنم عن تكوينه الشعري الخاص الذي يعطي دليلا على المثالية النبيلة والكمال الفني الذي يعد مزيجا نادرا من صفات القلب والعقل".
 

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