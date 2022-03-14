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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: توزيع 1400 كتاب من سلسلة "رؤية" في 5 محافظات

سلسلة رؤية
سلسلة رؤية

أهدت وزارة الأوقاف مجموعات من الإصدار الثاني من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة.

وتشتمل الإصدارات المهداة في كل مجموعة على خمسة عشر كتابًا بإجمالي (300) مجموعة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير باللغة العربية، وذلك إلى مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ وبور سعيد والبحر الأحمر والوادي الجديد تشتمل كل مجموعة على خمسة عشر كتابًا بإجمالي (1410) كتاب من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير ، وتحصين عقول الشباب ضد الأفكار المتطرفة ، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف ، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

 

مشروع صكوك الإطعام

كما أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع نصف مليون شنطة غذائية بواقع ألفي طن (ألف طن سكر + ألف طن أرز)، بالإضافة إلى خمسمائة طن لحوم، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة، إضافة إلى 300 طن لحوم أخرى يتم توزيعها بواقع 200 طن قبل شهر رمضان المبارك، و100 طن بعد شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي ما يتم توزيعه 2000 طن سلع غذائية و800 طن لحوم من صكوك الإطعام.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لها، بالتنسيق مع وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي والمحافظين.

وتنطلق يوم الخميس المقبل، وحتى الأربعاء 23 مارس الجاري، بشائر الخير بتوزيع 25 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام كدفعة سابعة، وذلك في إطار الدور المجتمعي لـ وزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك الإطعام.

ومن بين المحافظات المقرر التوزيع فيها التالي:

(القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- المنوفية- جنوب سيناء- البحر الأحمر- مرسى مطروح- الوادي الجديد- الفيوم- المنيا- بني سويف- أسيوط- السويس- بورسعيد- الإسماعيلية- دمياط) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه ( 175 ) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن، وذلك على النحو التالي:

 

أولًا: يوم الخميس 17/ 3/ 2022م

م المحافظة الكمية

1. القاهرة 3 طن

2. الجيزة 2 طن

3. الإسكندرية 2 طن

4. المنوفية 2 طن

ثانيًا: يوم الجمعة 18/ 3/ 2022م

م المحافظة الكمية

1. جنوب سيناء 1 طن

2. البحر الأحمر 1 طن

3. مرسى مطروح 1 طن

4. الوادي الجديد 1 طن

ثالثًا: يوم السبت 19/ 3/ 2022م

م المحافظة الكمية

1. الفيوم 2 طن

رابعًا: يوم الأحد 20/ 3/ 2022م

م المحافظة الكمية

1. المنيا 2 طن

خامسًا: يوم الاثنين 21/ 3/ 2022م

م المحافظة الكمية

1. بني سويف 2 طن

سادسًا: يوم الثلاثاء 22/ 3/ 2022م

م المحافظة الكمية

1. أسيوط 2 طن

سابعًا: يوم الأربعاء 23/ 3/ 2022م

م المحافظة الكمية

1. السويس 1 طن

2. بورسعيد 1 طن

3. الإسماعيلية 1 طن

4. دمياط 1 طن

الأوقاف وزارة الأوقاف رؤية نشر الفكر الوسطي المستنير تحصين عقول الشباب ضد الأفكار المتطرفة مشروع صكوك الإطعام

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