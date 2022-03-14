بمناسبة رمضان.. توزيع نصف مليون شنطة غذائية و800 طن لحوم من الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع نصف مليون شنطة غذائية بواقع ألفي طن (ألف طن سكر + ألف طن أرز)، بالإضافة إلى خمسمائة طن لحوم، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة، إضافة إلى 300 طن لحوم أخرى يتم توزيعها بواقع 200 طن قبل شهر رمضان المبارك، و100 طن بعد شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي ما يتم توزيعه 2000 طن سلع غذائية و800 طن لحوم من صكوك الإطعام.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لها، بالتنسيق مع وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي والمحافظين.

مشروع صكوك الإطعام

وتنطلق يوم الخميس المقبل، وحتى الأربعاء 23 مارس الجاري، بشائر الخير بتوزيع 25 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام كدفعة سابعة، وذلك في إطار الدور المجتمعي لـ وزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك الإطعام.

ومن بين المحافظات المقرر التوزيع فيها التالي:

(القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- المنوفية- جنوب سيناء- البحر الأحمر- مرسى مطروح- الوادي الجديد- الفيوم- المنيا- بني سويف- أسيوط- السويس- بورسعيد- الإسماعيلية- دمياط) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه ( 175 ) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن، وذلك على النحو التالي:

أولًا: يوم الخميس 17/ 3/ 2022م

م المحافظة الكمية

1. القاهرة 3 طن

2. الجيزة 2 طن

3. الإسكندرية 2 طن

4. المنوفية 2 طن

ثانيًا: يوم الجمعة 18/ 3/ 2022م

م المحافظة الكمية

1. جنوب سيناء 1 طن

2. البحر الأحمر 1 طن

3. مرسى مطروح 1 طن

4. الوادي الجديد 1 طن

ثالثًا: يوم السبت 19/ 3/ 2022م

م المحافظة الكمية

1. الفيوم 2 طن

رابعًا: يوم الأحد 20/ 3/ 2022م

م المحافظة الكمية

1. المنيا 2 طن

خامسًا: يوم الاثنين 21/ 3/ 2022م

م المحافظة الكمية

1. بني سويف 2 طن

سادسًا: يوم الثلاثاء 22/ 3/ 2022م

م المحافظة الكمية

1. أسيوط 2 طن

سابعًا: يوم الأربعاء 23/ 3/ 2022م

م المحافظة الكمية

1. السويس 1 طن

2. بورسعيد 1 طن

3. الإسماعيلية 1 طن

4. دمياط 1 طن