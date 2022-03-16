الطماطم بـ 4.5.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الخضراوات اليوم الاربعاء 16-3-2022 لليوم الثاني على التوالي على نفس أسعار أول أمس الاثنين، وذلك وفقا لآخر تحديث صادر عن سوق العبور.

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 16 مارس 2022 وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم

استقر سعر الطماطم متراوحا بين 2.25 إلى 4.25 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 4 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 2.75، وبلغ سعر الكوسة 4 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 3.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 15 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 4 جنيهات للكيلو، والرومي بـ6 جنيهات للكيلو الواحد، بينما ارتفع سعر االباذنجان الأبيض إلى 10 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 8 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 10 جنيهات، والألوان بـ18 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3.5 جنيه.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 7 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 7 جنيهات، والثوم بـ 6 جنيهات، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 8 جنيهات.

ووصل سعر القلقاس إلى 6 جنيهات للكيلو، والبطاطا إلى 3.5 جنيه، وورق العنب بـ 30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

واستقرت أيضا أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء، ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 3.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة إلى 6.5 جنيهات، واليوسفي إلى 6 جنيهات ، والجريب فروت إلى 7 جنيهات، والليمون البلدي بـ 12 جنيها.

ووصل سعر كيلو التفاح الأمريكي إلى 23 جنيها، والعنب المستورد الأسود 30 جنيها للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 9 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 8 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات.

وسجلت الفراولة سعر 11 جنيها للكيلو، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ12 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو.