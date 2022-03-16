عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغيابات تعمق جراح الإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مجموعة من أبرز لاعبيه خلال مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها بين الفريقين اليوم بملعب برج العرب في الجولة الـ 13 من منافسات الدوري المصري الممتاز .

ويغيب عن الإسماعيلي كل من عبدالرحمن مجدي نجم الفريق الأبرز بسبب معاناته من إصابة عضلية قوية بجانب غياب الأرجنتيني فرناندو بسبب تعرضه للإصابة ، ويفقد الإسماعيلي أيضا جهود محمد مخلوف لاعب الوسط بسبب الإصابة ، وكذلك الحال بالنسبة لـ محمد دسوقي الظهير الأيسر للفريق .

وأعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري اليوم والتي ضمت كلا من :

حراسة المرمى : محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم .

خط الدفاع : عصام صبحي ومحمد بيومي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمرو الحلواني 

خط الوسط : عمر الوحش وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وحسن ياسين وجان موريل وأحمد مصطفي ومحمد الشامي وأحمد مدبولي وسايكو كونتيه .

خط الهجوم : وجيه عبد الحكيم وكارميلو ألجاراناز . 

 

 

 

نادي الإسماعيلي الدوري المصري الاتحاد السكندري عبدالرحمن مجدي حمد ابراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-3-2022

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

الأرصاد: اليوم تنتهي الموجة الباردة وغدا يتحسن الطقس بكافة المحافظات

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

كيف تستفيد منها.. الأماكن والمعلومات الكاملة لـ مبادرة «كلنا واحد» قبل رمضان

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

ترشيحاتنا

كييف: نرفض فكرة أن تكون أوكرانيا محايدة مثل السويد أو النمسا

البرازيل تُسجل أول اصابتين بمتحور "دلتا كرون" الجديد

إصابة مزمنة أم عادية.. هل خُدع الأهلي في صفقة بيرسي تاو ؟

الرعاية الصحية تشارك في التدريب العملي للمناورة «صقر 94» بالأقصر

20 مارس.. الإسكان الاجتماعي يعلن مواعيد حجز وحدات مشروعات «سكن ودار مصر وجنة»

روشتة للانتظام في الصلاة على وقتها.. 3 خطوات عليك اتباعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تستفيد منها.. الأماكن والمعلومات الكاملة لـ مبادرة «كلنا واحد» قبل رمضان

حلم وعاش يفتتح مسرح الجنوب بالأقصر

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

فيديو

خلال أيام.. عواصف شمسية ومغناطيسية تضرب الأرض "فيديوجراف"

الطلاق دون إرادتها.. شروط الحصول على المعاش للمطلقة والأرملة

أسماء الفنانين الحقيقية ومفاجآت لن تتخيلها

هدى المفتي وسعر ملابس ويجز في حفلة موسم الرياض يتصدران التريند.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ