الغيابات تعمق جراح الإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مجموعة من أبرز لاعبيه خلال مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها بين الفريقين اليوم بملعب برج العرب في الجولة الـ 13 من منافسات الدوري المصري الممتاز .



ويغيب عن الإسماعيلي كل من عبدالرحمن مجدي نجم الفريق الأبرز بسبب معاناته من إصابة عضلية قوية بجانب غياب الأرجنتيني فرناندو بسبب تعرضه للإصابة ، ويفقد الإسماعيلي أيضا جهود محمد مخلوف لاعب الوسط بسبب الإصابة ، وكذلك الحال بالنسبة لـ محمد دسوقي الظهير الأيسر للفريق .



وأعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري اليوم والتي ضمت كلا من :



حراسة المرمى : محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم .



خط الدفاع : عصام صبحي ومحمد بيومي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمرو الحلواني



خط الوسط : عمر الوحش وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وحسن ياسين وجان موريل وأحمد مصطفي ومحمد الشامي وأحمد مدبولي وسايكو كونتيه .



خط الهجوم : وجيه عبد الحكيم وكارميلو ألجاراناز .