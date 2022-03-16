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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سياسة سعرية موحدة.. خطة حكومية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر

سياحة اليخوت في مصر
سياحة اليخوت في مصر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعًا موسعاً مع الدكتور خالد العناني الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار وذلك  لمتابعة موقف تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت، وحضر اللقاء رئيس قطاع النقل البحري اللواء رضا إسماعيل وقيادات الوزارتين.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن وضع استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت على مستوى الجمهورية، وحيث تم إصدار قرار تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع الاستراتيجية في يونيو 2021.

ثم تابع الوزيران آخر المستجدات الخاصة بخطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت حيث تم استعراض نتائج الاجتماعات السابقة بين كافة الجهات المعنية والتي أسفرت عن وضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر، والتي تضمنت إعداد سياسة سعرية موحدة من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات جاذبة للسفن واليخوت السياحية وكذلك رفع كفاءة الموانئ السياحية الحالية وإنشاء موانئ يخوت سياحية جديدة في المواقع التي تتمتع بطبيعة جاذبة سياحياً، و إعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية والمشاركة الفعالة في المؤتمرات والمنتديات السياحية والمعارض الدولية. بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية (النافذة الواحدة لسياحة اليخوت) تُمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية.

وكذا إصدار فاتورة واحدة تطبق على جميع موانئ اليخوت السياحية والموانئ المصرية، إلى جانب إنشاء كود موحد لجميع الجهات المعنية العاملة بهذه الموانئ لتوحيد متطلباتها. وكذا تحديث خريطة مواقع موانئ اليخوت الدولية القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية، ومراجعة المسافات البينية بينها بما يتناسب مع الظهير السياحي وطبيعة الشاطئ لكل منطقة .

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار عقد اللقاءات المكثفة بين الجانبين والتنسيق مع كافه الجهات المعنية لعرض النتائج النهائية على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

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