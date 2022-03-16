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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: توفير الدولة لمنافذ السلع الغذائية ساهم في خفض الأسعار بالأسواق

سلع غذائية
سلع غذائية

كشف كريم العمدة خبير اقتصادى عن جهود الدولة المصرية فى توفير كافة السلع استعدادا لشهر رمضان.

وقال كريم العمدة ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، إن توريد القمح للمخابز سيكون بسعر مخفض بالإضافة للرقابة من الأجهزة المعنية بشأن ضبط أسعار الأسواق بشكل يتناسب مع دخل المواطن.


وأضاف كريم العمدة ، أن الدولة المصرية قامت بفتح أكبر عدد من  منافذ السلع الغذائية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان فى عدد كبير من المحافظات والتى تعمل على توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ورسالة طمأنينة للمواطن ومحاربة احتكار بعض التجار للسلع الغذائية وبالتالى يجعل التجار يخفضون أسعارهم  وينتج عنه ضبط منظومة الأسعار فى الأسواق .


وتابع كريم العمدة ، أن وزارة التموين أطلقت مناطق لتوزيع السلع الغذائية فى المحافظات الكبرى بأسعار مخفضة  للسلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بالإضافة لمنافذ أهلا رمضان بتخفيضات كبرى .
 

كريم العمدة خبير اقتصادى محافظات الدولة المصرية اقتصاد وزارة التموين

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