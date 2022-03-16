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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير صحفية: محمد صلاح أعطى برشلونة الضوء الأخضر للتفاوض معه

محمد صلاح
محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، منح نادي برشلونة الإسباني، الضوء الأخضر للتفاوض معه تمهيدًا لانتقال محتمل لهم الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة “ سبورت” الكتالونية، فإن محمد صلاح منح برشلونة إشارات إيجابية لفكرة الانضمام لصفوفهم الموسم المقبل، في ظل رفضه تجديد عقده مع ناديه ليفربول.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي برشلونة حريص بشكل كبير على مراقبة محمد صلاح مع ناديه ليفربول، بعدما تيقنوا من صعوبة استقدام النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.

وأضافت الصحيفة ، أن نادي برشلونة يدرك أن نادي ليفربول لا يتساهل ماديًا في بيع لاعبيه، وسيكون حريصًا معهم حتى لا يغالوا في مطالبهم المادية، التي قد تجعلهم يُقدرون بيع محمد صلاح بمقابل 100 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة ، أن برشلونة يرى أن مبلغ 70 مليون يورو سيكون كافيًا للتعاقد مع محمد صلاح، الذ تواصلوا معه منذ سنتين بالفعل، لكنهم لم يتمكنوا من إقناعه بالانتقال للفريق.

وتابعت “ سبورت”، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدأ في الالتفات لخيار التعاقد مع محمد صلاح أيضًا، مع اقتراب لاعبهم كيليان مبابي من الرحيل عن صفوفهم.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل.

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