111 طبيبة ..الأطباء تكشف عن قائمة شرف شهيدات المهنة ضحايا جائحة كورونا

تحتفل مصر في 16 مارس من كل عام بيوم المرأة المصرية، وذلك تخليدا لذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار البريطانى وشجاعتها ومشاركتها في ثورة 1919.

وبهذه المناسبة تقدمت نقابة الأطباء بالتهنئة لكل طبيبات مصر، قائلة: "تحية إجلال وأكبار لطبيبات مصر في جميع المستشفيات، يعالجن مرضاهن في جميع التخصصات الطبية، طبيبات ناجحات تاركات علامات مضيئة في مهنة الطب وفي البحث العلمي الطبي، طبيبات الاستقبال والطوارئ وغرف العمليات وغرف الرعاية والعزل، طبيبات يعملن بضمير وثقة وكفاءة وإخلاص".

وتابعت نقابة الأطباء: "طبيبات وقت الوباء ضربن أعظم دلائل التضحية والإيثار، وقدمن 111 شهيدة سطرت أسماءهن بحروف من نور في تاريخ الطب في مصر".

قائمة شرف شهداء مهنة الطب

وأعلنت نقابة الأطباء بمناسبة يوم المرأة المصرية، قائمة الشرف من شهيدات مهنة الطب، اللاوتي ضحين بحياتهم أثناء مكافحة جائحة كورونا على مدار عامين، حيث ضمت قائمة الشرف الأسماء الثالية:

نيرمين جلال استشاري أمراض النساء والتوليد بالقاهرة.

نبيلة عبد الحميد عبد الحافظ ممارس عام.

وسام سيد ديب سيد، أستاذ مساعد نساء بطب الفيوم.

سلوى فرحات استشاري الحميات ورئيس قسم العزل بمستشفي المطرية بالدقهلية.

هبة ماضي أخصائية النساء والتوليد بمستشفى النساء والصحة الإنجابية بمرسى مطروح.

دينا قطب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المحلة العام.

وجنات توفيق استشاري القلب بمستشفى المنصورة التخصصي.

نادية فهمي الحضري استشاري أمراض الباطنة في مستشفى مبرة العصافرة مكان الوفاة مستشفى طوسون للعزل.

مي عمرو محمد استشاري قلب (حر).

ليلى السيد زيادة أستاذ أمراض الدم بمعهد البحوث الطبية بالإسكندرية.

جميلة زكي محمد السعدني استشاري النسا والتوليد بمستشفى المنشاوي العام.

عزة محمد محمود غنيم استشاري أمراض النساء والتوليد.

رغدة الدخاخني استشاري امراض النساء والتوليد.

أميرة ذكي عطية اخصائية جلدية بمستشفى السنطة المركزي.

سمية سعد زغلول أستاذ هستولوجي علم الأنسجة بطب قصر العيني.

سحر ناصف أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العيني.

آمال شحاتة أستاذ الكيمياء الحيوية بطب الزقازيق.

منى محمود حمزة أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية بالإسكندرية.

مها محمد طلبه محمد أخصائي أمراض النساء والتوليد بالعجمي بالإسكندرية.

شجرة الدر سعد نصار استشاري العيون بمستشفى الرمد بالإسكندرية.

شيماء أحمد محمد، مقيم اشعة تشخيصية بطب أسيوط.

سمر محمد عبد الهادي أخصائية اشعة بمستشفى السنطة المركزي بمحافظة الغربية.

فادية السيد الشافعي أخصائي نساء وتوليد ومدير استقبال مستشفى الجمهورية.

ياسمين زين العابدين استشاري ورئيس قسم الجلدية بمستشفى كفر شكر.

هناء السيد نوفل استاذ متفرغ كلينيكال باثولوجي جامعة طنطا.

ريهام محمد فكري والتي توفيت في عناية عزل مستشفى صيدناوي.

ناهد البرعي المدير السابق لإدارة السادات الصحية بالمنوفية.

كوثر صابر نعمان استشاري أمراض النساء والتوليد.

هالة أباظة استاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة عين شمس.

منى علي عبد الواحد مدرس الاشعة التشخيصية- جامعة عين شمس

عزة إبراهيم رئيس قسم عناية القلب بمستشفى طلخا العام.

منال السيد حسب الله. طبيبة أسرة ونائب مدير وحدة شمال المتراس س لصحة الأسرة بالإسكندرية.

ماجدة محمد حمدي، استشاري باطنة بالجيزة.

مرفت خيري استشاري رمد بأسيوط.

ليلى أحمد عبده الأستاذ المتفرغ بقسم الباثولوجيا كلية طب جامعة الإسكندرية.

ابتسام ادوارد غبريال يوسف استشاري التحاليل بالمعامل المركزية.

سمية علي عبد الهادي فتح الله.

إيمان الحديدي أستاذ الكلينيكال باثولوجي بطب عين شمس.

هدى حافظ استشاري التخدير بمعهد القلب القومي.

آيات محمد سعد الدين ربيع أخصائي أطفال بالتأمين الصحي مستشفى بني مزار المنيا.

فتحية فتحي الديب استشاري ورئيس قسم الأطفال بمستشفى الحامول سابقًا.

داليا محمد عوالي أخصائية النساء والتوليد بكفر الشيخ.

43 - اميره منير، أستاذ الرمد طب عين شمس.

44-ايمان ابراهيم، الواسطي بنى سويف

45-عصمت عبد الخالق ميرغني اخصائية نساء وتوليد

46- إيمان احمد عبد الرحمن ممارس عام

47- هالة اباظة أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة عين شمس

48- منى على عبد الواحد مدرس الاشعة التشخيصية- جامعة عين شمس

49- عزة إبراهيم رئيس قسم عناية القلب بمستشفى طلخا العام

50- منال السيد حسب الله .طبيبة أسرة ونائب مدير وحدة شمال المترا س لصحة الاسرة بالاسكندرية

51- ماجدة محمد حمدي .. إستشاري باطنة بالجيزة

52- مرفت خيري إستشاري رمد باسيوط

53- داليا محمد عوالي أخصائية النساء والتوليد بكفر الشيخ

54- فتحية فتحى الديب إستشاري و رئيس قسم الأطفال بمستشفى الحامول سابقا

55- ايات محمد سعد الدبن ربيع اخصاءي اطفال بالتامين الصحي مستشفى بني مزار المنيا

56- هدى حافظ استشارى التخدير بمعهد القلب القومى

57- ايمان صالح عبد الواحد الحديدي أستاذ الكلينيكال باثولوجي بطب عين شمس

58- سماح سالم طلب أستاذ الكبد بطب الزقازيق

59- سمية علي عبد الهادي فتح الله بالمنوفية

60 ابتسام إدوارد غبريال يوسف إستشاري التحاليل بالمعامل المركزية بالرعاية المركزة بمستشفي المرج

61- ليلي احمد عبده المتفرغ بقسم الباثولوجيا كلية طب جامعة الاسكندرية

62- هويدا أبو العطا إستشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى امبابة التحرير سابقا

63- عزة الحداد إستشاري أمراض النساء و التوليد بمحافظة الشرقية

64- فرحة الشناوي أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورة

65- عزة عوض إبراهيم عيد إستشاري أول أمراض النساء والتوليد

66- ماجدة فهيم ينى مدير الإدارة الصحية غرب أسيوط سابقا

67- حياه جوده رئيس المعامل المركزية الاسبق بالاسكندريه

68- آيه عبد المحسن طبيب مقيم أطفال بمستشفى بنها التعليمي

69- فاطمة احمد ابراهيم جمال الدين مدير رعاية الامومة و الطفولة بأبي قير الاسكندرية سابقا

70- حنان احمد عبده العباسي إستشاري بكتيريولوجي وعضو فريق مكافحة العدوي مستشفى السلام التخصصي

71- سوسن احمد الشيخ إستشاري جلدية مستشفى المنشاوي بطنطا

72- امل سطوحى اخصائي طب اسرة القاهرة

73- هدى عبد القادر أستاذ أمراض النساء و التوليد بطب الزقازيق

74- هبة السركي إستشاري طب و جراحة العيون

75- منجدة وديع عبد الملك تادرس استشاري كلينكال باثولوجي و مديرة معمل مستشفى القباري مستشفي دار اسماعيل سابقاً

76- عفاف عبد العاطى استشارى الأمراض الجلدية بمستشفي المطرية المركزي بالدقهلية

77- جيلان هاني جلال أخصائية السمعيات بمستشفى الحياة بورفؤاد العام ببورسعيد

78- إيمان عبد العزيز استشاري الجلدية بمستشفى الطلبة - جامعة القاهرة

79- هدي احمد شوقي طبيبة حرة بالاسكندرية

80- إحسان فهمي أستاذ الأمراض العصبية و النفسية بطب بنها

81- عزة عبد المنعم الفقي استشاري تخدير علي المعاش

82- نيرمين كمال محمد صالح داود أستاذ و رئيس قسم الفسيولوجى بطب عين شمس

83- إيمان محمد حسن اخصائي امراض النساء والتوليد بمستشفى دكرنس بالدقهلية

84- إيمان محمد جميل إبراهيم علي أخصائي طب مناطق حارة وجهاز هضمي وكبد بمستشفي الحميات العام بالمنيا

85- منى مصطفى كمال استشاري باطنة بمستشفى المنيرة

86- رانيا فؤاد السيد اخصائية اطفال بمحافظة القاهرة

87- نرمين رزق الله ميخائيل طب أسرة والتي توفيت بمستشفي جرجا بسوهاج

88- سونيا محمد فؤاد أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب الأزهر

89- منى محمد نعيم ، طبيبة بشركة الخدمات الطبية بالكهرباء بالدقهلية

90- أفلين صموئيل غالي عبد الملاك طبيبة تنظيم الأسرة بجرجا محافظه سوهاج

91- كريمان محمد التركي استشاري أطفال بالقاهرة والتي توفيت بمستشفي هليوبوليس

92- هند أحمد إبراهيم شلبي أستاذ أمراض الباطنة- جامعة عين شمس

93- ماجدة محمد حسين الموصلي أستاذ الفسيولوجي بطب الأزهر بنات

94- نبيلة مصطفي كمال عبادى استاذ ورئيس قسم الفارماكولوجي بطب ٦ اكتوبر استاذ الفارماكولوجي بطب الزقازيق.