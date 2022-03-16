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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب والرياضة:انطلاق ثاني لقاءات "التغير المناخي والقدرة على التكيف" بجامعة السادات

صدى البلد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، ثاني اللقاءات الحوارية، تحت شعار " التغير المناخي والقدرة على التكيف "، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، حيث تم تنظيم ثاني اللقاءات بفندق جامعة مدينة السادات، من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، حول الحالة المعرفية لقضية التغيرات المناخية لدى شباب الجامعة.

وحضر اللقاء الدكتور شريف محمد علي - نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد جعفر - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح رشوان امين الاتحاد العربي لشئون البيئة. 

جاء ذلك في إطار تسليم مصر رئاسة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (٢٠٢٢)، والذي من المقرر أن تستضيفه مصرفي شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ ، ويشارك فيه رؤساء وزعماء العالم .

فيما تنظم الوزارة عشرين لقاءً داخل جامعات (الأزهر، القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، حلوان، المنوفية، قناة السويس، بنها، الفيوم، بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، دمنهور، مدينة السادات، السويس) بالإضافة إلي المعاهد العليا والمتوسطة.

وفي هذا السياق أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على تفعيل دور الشباب في العمل البيئي والتوعية المجتمعية، من خلال تنفيذ العديد من اللقاءات الحوارية التي تهدف إلي رفع الوعي لدي الشباب فيما يخص قضية التغيرات المناخية من أجل حماية البيئة، مشيراً إلي ان الشباب يعُد شريكا دائما وفعالا في تنظيم مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (٢٠٢٢)، باعتباره حدثا ذا أهمية كبري لمصر والعالم.

وأشار صبحي إلى دعم الوزارة الكامل لإنجاح المؤتمر، ليضمن ظهور مصر وشبابها بصورة تليق بمكانتها أمام العالم.

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