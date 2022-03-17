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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الرئيس السيسي ينتصر للمواطن.. ماذا يعني تسعير رغيف الخبز الحر؟

الخبز المدعم
الخبز المدعم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وثمنت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسعير رغيف الخبز الحر، حيث أكد عطية حماد، رئيس الشعبة أنه قرار صائب في الوقت الحالي، موضحا أن تداعيات تنفيذ هذا القرار يتم تحديدها خلال الاجتماع مع وزير التموين.

وأضاف "حماد" في تصريحات له تعقيبا على توجيهات الرئيس، أن مشكلة ارتفاع سعر الخبز لا تقع مسؤوليتها على أصحاب المخابز، بل سببها ارتفاع سعر الدقيق المصنع للخبز، وارتفاع الخامات الأخرى المرتبطة بصناعة الخبز، متابعا أن رغيف الخبز ليس مرتبطا بسعر محدد في الأساس .

ارتباط القمح بالرغيف المدعم 

وأوضح رئيس الشعبة، أن مخزون الدولة من القمح مرتبط بالرغيف المدعم، وليس مرتبطا بالرغيف السياحي الحر، موضحا أن أصحاب رؤوس الأموال هم المتحكمون في استيراد الدقيق والقمح، لافتا إلى أن رغيف العيش السياحي ليس مسئولية الدولة، ولكن الدولة تؤكد أنها تمتلك مخزونا كافيا من القمح حتى نهاية العام، والمرتبط برغيف الخبز المدعم .

ومن جانبه عرض وزير التموين موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكداً توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين. ووجه الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.

ووجه الرئيس الحكومة  بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، وسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت، وقيام القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق تحيا مصر بطرح السلع الغذائية الاساسية باسعار منخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية وذلك دعماً للفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

الحد من ارتفاع سعر الخبز

ومن جانبها أشادت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بالقرارات والتوجيهات الجديدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، للحد من ارتفاع سعره، وزيادة سعر توريد القمح للفلاح وطرح سلع غذائية مدعومة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذه القرارات اثلجت صدور المصريين وبعثت برسالة طمأنينة للمواطن المصرى ان فخامة الرئيس يعيش معهم وواحد منهم، ويشعر بما يشعر به المواطن البسيط، وأشارت إلى أن هذه القرارات هي امتداد لسياساته والانحياز للمواطنين البسطاء، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم أجمع جراء تداعيات فيروس كورونا، وانعكاسها على حياة العامل اليومية في ظل ارتفاع أسعار الغذاء، وحالة التضخم التي ضربت العالم.

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ووجه  الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن ٦ أشهر، ومتابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

الاوعيه ومنع الاحتكار

ومن ناحية أخرى ثمنت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، وقالت إن قرار الرئيس هو قرار شعبي ووطني بامتياز، ويؤكد انحياز الرئيس السيسي لمطالب المصريين خلال الفترة الأخيرة بتقليل سعر الخبز السياحي بعدما ارتفع ثمنه بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ارتفاع أسعار القمح بالعالم وموجة التضخم العالمية.

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وطالبت "موسي" المؤسسات الدينيه الأزهر والأوقاف والكنيسة والإعلام بالقيام بدورهم في التوعية البناءة في التكاتف في المحن والأزمات و الترشيد في استخدام السلع وعدم الاسراف ومنع الاحتكار للسلع وذلك لتفيذ اوامر الديانات السماوية بالاقتصاد وعدم الاسراف وتحريم الاحتكار.

السيسي تسعيرة الخبز شعبة المخابز الغرفة التجارية بالقاهرة فيروس كورونا ارتفاع أسعار الغذاء

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