عطية حماد: توجيهات السيسي بتسعير الخبز السياحي يساعد في ضبط الأسواق |فيديو

أكد عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسعير الخبز السياحي يساعد في ضبط الأسواق.

وأضاف عطية حماد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي عودنا على التدخل في الازمات الشديد بحزم وحسم لإنهاء الازمة في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن هذا الأمر في توجيهات السيسي الأخيرة فيما يخص الخبز السياحي.

وتابع عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، أنه كان هناك اجتماع مع وزير التموين، وغرفة صناعة الحبوب، وخرجوا بقرارات، ومن المرتقب اجتماع اخر مع وزير التموين.

وأكمل عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، أن تستقر الأسعار بالسوق ومن المتوقع ان تستقر أسعار الخبز ايضا.