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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد جديد لسيارات النقل البري .. تفاصيل

مزاد النقابه العامه
مزاد النقابه العامه لعمال النقل البرى

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات ، داخل السوق المصرية بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة او المستعملة .

وشهدت السوق المصرية، حالة من الحراك فى الفعاليات الفترة الأخيرة وعمليات البيع والشراء سواء للسيارات المستعملة او الجديدة "الزيرو"، ومن ضمن هذه الفعاليات، أعلنت النقابة العامة لعمال النقل البرى في مصر عن بيع سيارات بالمزاد العلنى بما يشمل سيارات ملاكى واسعاف مختلفة ومتنوعة .

وأوضحت النقابة العامة لعمال النقل البرى في مصر ، ان السيارات المشاركة فى المزاد العلنى الجديد التابع لها من الطرازات التالية : ماركات بيجو ، و أوبل فيكترا ، و سيارات اسعاف مجهزة.

وسيقام مزاد النقابة العامة لعمال النقل البرى في مصر بجلسة البيع الاحد الموافق ٢٧-٣-٢٠٢٢ ، الساعة 12 ظهراً بمقر مركز تدريب المطرية في 21 و23 شارع محطة مترو المطرية بمحافظة القاهرة. 

ويبلغ تأمين مزاد النقابة العامة لعمال النقل البرى في مصر بـ 5000 جنيه مع تأمين نهائي بقيمة 30% من السيارات ، ويبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات للمزاد 150 جنيها. 

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