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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مهما خدتني المدن| الطفل يوسف بيتر يهدي الأم أغنية في عيدها ..فيديو

الطفل يوسف بيتر
الطفل يوسف بيتر

لفت الطفل يوسف بيتر الأنظار خلال مشاركته السابقة في برنامج "ذا فويس كيدز" بملامحه الهادئة وصوته الرخيم، ليعود من جديد بطرح أغنية خاصة به بالتزامن مع مناسبة "عيد الأم".

وقال يوسف بيتر، متسابق The Voice Kids موسم 2020 على طرح أغنية "مهما خدتني المدن" بمناسبة عيد الأم، مضيفا لـ “صدى البلد”: "أنا بحب ماما جداً وعشان كده إخترت الأغنية دي تبقي هديتها في عيد الأم."

يقدم يوسف بيتر أغنية "مهما خدتني المدن" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الراحل جمال سلامة. في وقت سابق العام الماضي، والتي قدمها عدد من النجوم من قبله ومن بينهم المطرب الراحل عماد عبدالحليم، وأعاد نشرها من جديد بالتزامن مع عيد الأم.

وتابع "يوسف"  أن كلمات الأغنية تتغزل في دور الأم المصرية الأصيلة التي تعبت وصمدت من أجل تربية أولادها، مضيفا: "أقل شي نقدر نقدمه للأم في عيدها أننا نقولها شكرا".

وأكد أن الأم المصرية لها دورا كبيرا في المجتمع، ليس فقط تربية الأبناء، ولكن دورها في التنمية والمشاركة المجتمعية في مختلف المجالات، لذلك وجب علينا الاحتفال بها وتكريمها.

وكان يوسف بيتر، البالغ من العمر 14 عاما، شارك في برنامج The Voice Kids عام 2020، بعدما نجح في اجتياز الاختبارات المقررة، وقام بالسفر إلى لبنان للمشاركة في البرنامج، ولكن لم يوفقه الحظ في الفوز.

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