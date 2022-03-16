ضبط مواد مخدرة حاول راكب تهريبها في مطار الغردقة.. صور

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقه الدولى برئاسه عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة من ضبط محاوله تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ وتعديلاته والتصدير والاستيراد رقم ١١٨ لسنه ١٩٧٥ وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائره جاتوك EZY ٨٨٦١ القادمه من لندن اشتبه إبراهيم عبدالحكيم مأمور اللجنة الجمركية لصالة الوصول فى راكب فرنسى الجنسيه .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد نقراشى مأمور الفحص ورامى حسن رئيس القسم فتبين وجود اشياء معتمه وعلب معدنية .

وبالعرض على جابر موسى نائب مدير الجمرك قام بتكليف هيثم خلف تحت إشراف مهند سامى مدير الحركه لتفتيش أمتعة الراكب فتم العثور على خمسه عشر قرص من الاستكازى المخدر وزجاجه بها زيت المرجوانا المخدر بين طيات الملابس .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الاجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١ لسنه ٢٠٢٢ وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

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