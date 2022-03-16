الفستان خوّفني .. أميرة سليم تروي موقفا بـ حفل المومياوات ..فيديو

قالت السوبرانو أميرة سليم، إن الترجمة الحرفية للغة المصرية القديمة صعبة جدا، مؤكدة أن أغنية إيزيس عبارة عن ابتهالات وتمجيد لتاريخ مصر القديم".

وكشفت عن موقف طريف حدث معها في حفل المومياوات خلال لقائها في برنامج " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي " قائلة " إنها كانت تتخوف من أن يحدث لها شيء وهي تغني في الموكب مثل أن يشبك الفستان في شيء وهذا حدث بالفعل عند دخولي".

وأوضحت السوبرانو أميرة سليم ، إنها عندما حدث معها هذا الموقف توقفت مكانها قائلة " عملت وضع العظمة " حتى يقوم أحد بفك الفستان.