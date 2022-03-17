السوبرانو أميرة سليم تؤدي أنشودة حب فرعونية ..فيديو

قالت السوبرانو أميرة سليم، إنها قامت بعمل فني جديد يسمي أنشودة حب فرعونية من أجل أن تقدمها لأول مرة علي مسرح " معكم مني الشاذلي".

وأضافت السوبرانو أميرة سليم خلال لقائها في برنامج "معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن أنشودة حب فرعونية تم كتابتها باللغة المصرية القديمة وقابلني بها الكثير من التحديات والصعوبات ولكنني اصريت علي كتابتها لتقديمها اليوم للجمهور .

وأوضحت ، إن اسم الأنشودة الأساسي ليس أنشودة حب فرعونية ولكنه مسمي مؤقت لحين وضع اسم آخر للأنشودة " وقامت بتقديمها علي الهواء.