شطبنا.. رامي صبري يشارك جمهوره بصورة له.. ِشاهد

نشر المطرب رامى صبرى ، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق رامى صبرى قائلا “ شطبنا ”.

حل المطرب رامي صبري، وزوجته شيرين، ضيفين على برنامج “معكم منى الشاذلي”، المذاع على قناة “دي إم سي”، حيث كشفت زوجة رامى تفاصيل المقابلة الأولى، و الزواج، ودور الفنانة مى كساب فى التعرف على رامي، وكشف الأخير دور الملحن عزيز الشافعى معه، فى طرح أغانيه المميزة.

قال المطرب رامى صبري، إنه كان يتمنى أن يكون شقيقه الراحل كريم معه، معلقًا : "ربنا يرحمه و يغفر له، ويصبرنا على الفراق".



وأضاف رامى صبري، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع على قناة سي بي سي، أن الدنيا بها الأشياء الجميلة، و الأشياء الصعبة، وفراق شقيقى من الأشياء الصعبة وتابع :" ربنا يصبر بابا و ماما".