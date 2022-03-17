بيراميدز يصدم الزمالك في صفقة دونجا: عدم وجود أي نية للتفريط فيه

علم "بوكس تو بوكس" أن إدارة بيراميدز حسمت قرارها بشكل نهائي فيما يتعلق بنبيل عماد دونجا لاعب الفريق ورحيله إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل.



وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس على فضائية etc: إدارة بيراميدز قامت بإبلاغ اللاعب بشكل رسمي برفض بيعه في الموسم المقبل والتمسك ببقائه، وأكدوا للاعب على عدم وجود أي نية لديهم للتفريط فيه من الأساس.



وتابع شبانة: "لم يكتف مسئولو بيراميدز بذلك بل قاموا بتعديل عقد اللاعب ووضعه ضمن الفئة الأولى بين صفوف الفريق ليغلقوا الباب بشكل نهائي على رحيله عن الفريق.