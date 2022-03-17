الأولى في المنطقة.. الصحة تطلق منصة لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.. ونواب: التوعية ضرورية.. وخطوة رائعة لتحقيق المساواة بين المرضى

إيرين سعيد: التوعية بأهمية الطب النفسي ضروري بجانب اطلاق المنصة الإلكترونية للصحة النفسية

برلماني: إطلاق منصة خدمات الصحة النفسية يواكب عصر الجمهورية الجديدة في تحقيق المساواة

برلماني: إطلاق منصة خدمات الصحة النفسية خطوة رائعة لتحقيق المساواة بين المرضى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وذلك بالتعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمة الصحة العالمية، في إطار التوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية وإتاحتها للجميع.

وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن المنصة تهدف إلى توفير خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، ذاكرة أن المنصة تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، وإحدى ثمار التعاون بين كلٍ من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا، ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

وأضافت أن استخدام الخدمات الإلكترونية في مجال الصحة النفسية ستساهم بشكل كبير في الحصول على الاستشارات والدعم النفسي بجودة عالية وبخصوصية وسرية تامة والتغلب على الوصم المتعلق بالاضطرابات النفسية في المجتمع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتقديم معلومات سليمة للجميع، على الرابط التالي http://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar

وفي هذا الاطار أكد نواب البرلمان على أن هذه المنصة تهدف إلى تقديم الخدمات العلاجية للمريض النفسي وذويه في أماكن تواجدهم من خلال الاستشارات النفسية مع معالجين مؤهلين دون إثقالهم بأي أعباء مادية، إضافة إلى دورها في التوعية للمواطنين بأهمية الطب النفسي.

بداية علقت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، موضحة أن الصحه النفسيه لا تقل أهميه عن الصحه البدنية و ظهرت الأونه الأخيره الكثير من الانحرافات النفسيه و ازدياد حالات الانتحار.

وتابعت سعيد خلال تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أنه بجانب انتشار ظاهرة الادمان بين طلاب المدارس و الجامعات كان لابد من تدخل الدولة بشكل جاد، من اجل الحد من هذه الظواهر و الوقوف علي بداية الأمراض النفسيه من أولها خصوصا ان علاجها يعتبر غالي و مكلف و ليس الجميع لديه ثقافه العلاج النفسي.

واستطردت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أنه لابد بجانب اطلاق المنصه اطلاق حمله توعيه بأن المرض النفسي موجود و لا يعيب الانسان أبدا كونه مريض نفسيا وانما ما يعيبه هو نكرانه لذلك.

وأضافت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن ملف الصحه شهد تطور كبير في طريقه المعالجه لبعض المشاكل الموجوده علي الارض، وتعد هذه المنصه حل موازي للمصحات النفسيه باهظه الثمن و التي غالبا ما كانت تستغل المريض و اسرته خصوصا لو كان المريض فاقد للأهليه.

من جانبه قال النائب إيهاب وهبة عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ أن إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للصحة النفسية، حيث تمثل خطوة هامة لتحقيق المساواة في الحصول على الخدمات من هذا النوع.

وتابع وهبة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن المرض النفسي أقوى وأخطر من المرض العادي، وبالتالي هذه المنصة سيكون لها دور كبير في التوعية بأهمية الطب النفسي والامراض النفسية ، الامر الذي يمثل بداية النهاية لهذا الملف الخطير، لأن المريض النفسي من شانه ان يرتكب أعمال قد تضر بالدولة والمجتمع وليس نفسه فقط.

واستطرد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ أن هذه الفترة تشهد اهتمام كبير مستشفيات المرض النفسي، لافتا إلى أن المنصة ستقوم بتوفير خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان لجميع المواطنين والمقيمين في مصر بدون أي تمييز لمختلف الفئات العمرية.

وتابع النائب إيهاب وهبة، أنه لا شك على أن الصحة النفسية الجيدة تمكن الإنسان من إدراك إمكانياته، ومواجهته للصعوبات وتحمل الضغوطات وهو ما ستساهم المنصة الجديدة في عمله.

فيما قال النائب هاني عبد الشهيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، يواكب رؤية الجمهورية الجديدة في تحقيق المساواة بين جميع الأفراد وضمان لهم كافة الحقوق الصحية والاجتماعية.

وتابع عبد الشهيد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه في هذا الاطار شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، السبت الماضي فعاليات افتتاح "المؤتمر السابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان"، من اجل تقديم أفضل صور الدعم النفسي للمواطنين بمختلف فئاتهم.

ونوه عبد الشهيد خلال تصريحاته أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير لملف دعم الصحة النفسية للمواطنين، حيث يتم العمل على تطوير وتأهيل مهارات مقدمي الرعاية الصحية النفسية، بالاضافة إلى إلى استمرار تقديم الدعم الكامل للصحة النفسية.

وتطرق عبد الشهيد غلى أنه يتم العمل على تفعيل المجلس القومي للصحة النفسية، أملا في الاستفادة منه والخروج بتوصيات تنعكس على مصلحة المواطن المصري.