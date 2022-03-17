رئيس الوفد الروسي: تقدم في المفاوضات مع الجانب الأوكراني

أكد رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدنيسكي إحراز تقدم في المفاوضات مع الجانب الأوكراني في بعض النقاط التي يجري التفاوض بشأنها.

وقال ميدنيسكي -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/- إنه تم تحديد مواقف الطرفين، موضحا "مواقف الطرفين واضحة، ملتزمون بكل مصالح روسيا ومواطنيها".

وأضاف "لا يريد حاليا أن يعدد جميع النقاط التي يجري التفاوض بشأنها"، مشيرا إلى أنه تم الإعلان سابقا عن كثير من هذه النقاط وتشمل قبل كل شيء حياد أوكرانيا.

وأشار إلى أن أوكرانيا تتمتع بصفة الدولة المحايدة لأن الحياد كان شرطا لخروجها من الاتحاد السوفيتي عام 1991، لافتا إلى تسجيل هذا الحياد في إعلان استقلال أوكرانيا.

وأوضح أن التفاوض يجري أيضا بشأن نزع سلاح أوكرانيا، مبينا أنه يجري التباحث حول عدد من القضايا المرتبطة بحجم الجيش الأوكراني.