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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كورونا.. 6 ملايين و440 ألف وفاة عالميا منذ بداية الجائحة

وفيات كورونا عالميا
وفيات كورونا عالميا

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬461.01 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و439007.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات وعدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 969780 وفاة و7963932 إصابة

الهند 516072 وفاة و42998938 إصابة

البرازيل 655585 وفاة و29432157 إصابة

فرنسا 140440 وفاة و23470001 إصابة

المملكة المتحدة 163248 وفاة و19911155 إصابة

ألمانيا 125914 وفاة و17515129 إصابة

روسيا 746344 وفاة و17449438 إصابة

تركيا 96673 وفاة و14583035 إصابة

إيطاليا 157177 وفاة و13489319 إصابة

إسبانيا 101416 وفاة و11260040 إصابة

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

40 – العراق 25116 وفاة و2314575 إصابة

44 ‬‬‬‬- الأردن 13959 وفاة و1680179 إصابة

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