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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طريقة طلب الإعفاء من غرامات تأخير التأمينات الإجتماعية في السعودية

السعودية
السعودية

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، الخطوات اللازمة لإجراء طلب إعفاء من غرامات التأخير.  

وحدد حساب العناية بالعملاء، التابع للتأمينات الاجتماعية، 4 خطوات لطلب إعفاء من غرامات التأخير، وفق صحيفة عاجل وهي كالآتي: 

-تسجيل الدخول على منصة «تأميناتي أعمال» 

- اختيار «أعمال». . من ملف المنشأة يتم الضغط على الخدمات المالية

- ثم اختر «الاعفاء من غرامات التأخير»

و أوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية مدى إمكانية تسجيل القبائل النازحة في التأمينات ومعاملة سعودي.

جاء توضيح التأمينات الاجتماعية، بعدما ورد تساؤل يقول: «السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سؤال هل القبائل النازحة يتم تسجيلهم في التأمينات ومعامله سعودي». من جانبه أجاب حساب العناية بالعملاء قائلًا: «يمكنك إضافة المشترك عن طريق صاحب العمل من خلال حساب المنشأة في التأمينات أون لاين من خلال أيقونة خدمات المشتركين ثم أيقونة تسجيل المشترك ثم اختر فئة المشترك (سعودي، القبائل النازحة، وافد خاص، خليجي).

كما قالت مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية، إن من شروط صرف تعويض ساند ألا يكون لك دخل من عمل أو نشاط خاص. 

جاء ذلك بعدما ورد تساؤل يقول: «السلام عليكم هل نظام العمل المرن يؤثر على ساند؟». من جانبه أجاب حساب العناية بالعملاء قائلًا: من شروط صرف تعويض ساند ألا يكون لك دخل من عمل أو نشاط خاص ويمكنك الاطلاع على شروط استحقاق ساند. 

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و كشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن حقوق وواجبات الموظفين ليست من اختصاصها، لافتة إلى أن ذلك يرجع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. جاء توضيح التأمينات بعدما تلقت تساؤل يقول: «السلام عليكم انا عندي مشكله مع مديري انا استحقت راتب اليوم ولم ينزل راتب لكي يجمع راتب مع راتب الموظفين ولم يعطني حقي اليوم الفارق بيت راتب الى راتب الموظفين».

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