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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض على مناطق عدة بالمملكة

السعودية
السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي في تقريره اليوم الخميس أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على المنطقة الجنوبية والمرتفعات الجنوبية الغربية. 

ويستمر الانخفاض على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية حيث تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.. 

في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير، ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف المتر يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الشمالي والاوسط من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والاوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

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