برلمانى: توجيه الرئيس بتوطين قطاع التشييد يساهم فى الاعتماد على المنتج المحلى

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتركيز على توطين الصناعة الخاصة بقطاع التشييد لترشيد الاستيراد قرار جيد، خاصه أنه يساهم فى ترشيد الاستيراد من الخارج.

وأوضح عبد النظير، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يساهم فى الاعتماد على المنتج المحلى، مما يدعم الاقتصاد المصرى ويوفر فرص عمل، كما يوفر العملة الصعبة من الدولار والتى يتم الاستيراد بها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

وقد وجه الرئيس بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، لمًا لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ ودعم عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة، فضلاً عن ترشيد الاستيراد، وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال في قطاعات التنمية المختلفة.