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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يناقش دورها ورؤيتها الإبداعية والإنسانية

مبدعات عربيات في صالون الأوبرا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة |صور

صدى البلد

تواصل دار الاوبرا المصرية احتفالاتها باليوم العالمى للمرأة حيث يعقد صالون الأوبرا الثقافى لقاء بعنوان مبدعات عربيات ويستضيف عازفة الفلوت الدكتورة دعاء صابر ، الشاعرة اللبنانية أمل نصر ، الروائية والكاتبة اليمنية سهير السمان ، الكاتبة والروائية الجزائرية رزيقة بنت الهضاب ويتخلله قراءات شعرية لكل من هاجر عمر و عزة عيسي الى جانب فقرة للمطربة أسرار الجمال ويديره الفنان امين الصيرفى وذلك فى السابعة مساء الاربعاء 23 مارس على المسرح الصغير .

 

يناقش الصالون أهم قضايا المرأة العربية ورؤيتها الإبداعية والانسانية ودورها فى دعم الوطن وتقريب الثقافات بين ابناء العرب والأطر التراثية التى تربطهم إلى جانب مناقشة التجارب الشخصية لهن وطريقهن الى النجاح فى العمل الثقافى والانسانى بإعتبارهن نماذج مضيئة فى بلادهن .

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يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يتم خلال شهر مارس من كل عام للاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء وجاء بعد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في  باريس  عام   1945 فكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة رغم أن بعض الباحثين يرجح ان اليوم العالمي للمرأة كان نتيجة بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة .

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دار الأوبرا دار الاوبرا المصرية اليوم العالمي للمرأة المسرح الصغير سلسلة تاريخ المصريين

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