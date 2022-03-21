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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أغاني تهديها لـ ست الحبايب في عيد الأم.. فايزة أحمد أبرز من غنت.. السندريلا تشدو بـ يا مولاتي.. وخالد عجاج: الست دي أمي

فايزة أحمد - ست الحبايب
فايزة أحمد - ست الحبايب

تزامنًا مع عيد الأم الذي يوافق اليوم الأثنين 21 مارس، فيقترن هذ اليوم بعدد من الأغاني التي تعبر عن علاقة الحب من الأبناء إلى الأمهات، تقديرًا لفضلهن في الرعاية والتربية في الصغر، ويرصد صدى البلد في التقرير التالي، أبرز أغاني عيد الأم القديمة والحديثة. 

 

ست الحبايب - فايزة أحمد 

علي الرغم من مرور ما يقرب من نصف قرن الا ان تظل اغنية (ست الحبابيب ) للمطربة فايزة احمد هي المتربعة علي عرش الاغاني المؤثرة المليئة بالشجن والاحساس فقد قامت فايزة احمد عام 1958 بغناء تلك الاغنية والتي كتبها الشاعر حسين السيد وقام بتلحينها موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب .. فقد كانت الكلمات نابعة من تجربة صادقة عاشها الكاتب مع امه فجاءت صادقة معبرة واعتبرت فيما بعد أيقونة البهجة والشجن والفرح ايضا عند اذاعتها والتي تعلن عن قدوم عيد الام.

 

صباح الخير يا مولاتي - للسندريلا سعاد حسني 

تاثرت سعاد حسني بعيد الام وبالاغاني التي تغني فيه وبالتالي اصرت علي تقديم اغنية تتناسب مع احاسيسها وحبها الجارف لامها التي تحملت الكثير من اجل تربيتهم فلجات الي صديقها المقرب لها الشاعر صلاح جاهين والذي اسند تلحينها الي صديقة الملحن كمال الطويل وفي صباح يوم عيد الام طالعتنا السندريلا بصوتها العذب واحساسها المتدفق وهي تغاني وسط مجموعة من تلاميذ المدرسة الابتدائية وتقول (صباح الخير ما مولاتي).

 

سيد الحبابيب ياضنايه انت - شادية

في فيلم المرأة المجهولة كانت تلك الاغنية المعبرة عن حب وحنان الام للرضعيها وهي تداعبه وتحن عليه .. فقد جاءت كلماتها معبرة موجعة تمتلئ بالشجن والحنان لتغدو من اهم واشهر الاغاني التي اذعيت في تلك الفترة .بل اصبحت من اشهر الاعمال التي تذاع في مناسبات الولادة او الاحتفال ب (السبوع ). 

 

الست دي امي - خالد عجاج 

تغني بها وبرع في تقديمها باحساس عالي وحس مرتفع لتصبح هذه الاغنية ايقونة للشجن والالم لكل ابن تجاهل امه او كان جاحد قاسيا عليها فقد كتب كلماتها الشاعر مجدي النجار وقام بتلحينها الملحن رياض الهمشري .. ليقوم بغنائها خالد عجاج في عام 2011 لتنال اعجاب وقبولا كبيرا بين الجمهور علي كافة طوائفه.

 

دعوتك في الفجر يا أما - علي الحجار

باحساسه العالي وصوته الرخيم المعبر المليئ بالشجن قام المطرب علي الحجار بغناء اعذب الكلمات التي تعبر عن احاسيس الابن تجاه امه وعرفانه بفضلها عليه ..فجاءت الكلمات معبرة عما يجيش به قلبه تجاه اعز الناس لتصبح تلك الاغنية من اهم الاغاني التي تعبر عن احاسيس الابناء تجاه امهاتهم.

 

أغنية أكثر واحدة حبتني - محمد حماقي

في عام 2012 قام المطرب محمد حماقي بغناء اغنيته الاشهروالخاصة باحاسيسه بالام وهي (اكثر واحدة حبتني ) والتي اذعيت في عيد الام ونالت شهرة كبيرة من خلال انتشارها وشهرتها في هذه المناسبة.

 

أغنية أمي الحبيبة - فيروز

المطربة اللبنانية فيروز ذات الصوت الاسطوري والاحساس العالي قامت بغناء تلك الاغنية والتي قام بكتابة كلماتها سعد عقل ولحنها وفي ناصف ايضا قامت بغناء اغنية (امي ياملاكي ) من تاليف سعيد عقل والحان الاخوان رحباني وقد حظيت هاتان الاغنيتان بنجاح منقطع النظير وكان لهما اثرا كبيرا في اذكاء الحالة النفسية واعلاء الاحساس بتلك المناسبة.

 

أغنية الأم - ماجدة الرومي

أغنية الأم الفنانة ماجدة الرومي وقد حرصت علي غنائها باللهجة اللبنانية لتزيد من قوة تاثيرها في المجتمع اللبناني فقد تأثر بها و بمعانيها التي جسدت مكانة الام واهميتها لدي ابنائها والتي لحنها احسان المنذر وكتب كلماتها فاروق كرم.

 

أغنية ياحبيبتي يا غالية - سعاد محمد

قامت المطربة السورية سعاد محمد عام 1933 بغناء الاغنية اغنية (ياحبيبتي ياغالية ) والتي قام بكتابة كلماتها الشاعر عبد العزيز سلام،ولحنها احمد عبد القادر لقد لاقت الاغنية انتشارا واسعا وشهرة كبيرة من خلال معانيها المعبرة تجاه الأم وقدرها لدي الاسرة بشكل عام .

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