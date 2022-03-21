⁦انطلاق فعاليات المهرجان الختامي للأسر الطلابية بكلية التكنولوجيا جامعة حلوان

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم المهرجان الختامي للأسر الطلابية ٢٠٢١-٢٠٢٢ تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



ومن جانبه أفاد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة بضرورة مشاركة الطلاب فى الفعاليات والأنشطة الطلابية التى تساهم فى تنمية مهاراتهم مؤكدا اهتمام الدولة المصرية بتأهيل الشباب، كما تولى الجامعة اهتماما كبيرا باكتشاف المواهب من الطلاب.

ودعا الأستاذ الدكتور حسام رفاعي طلاب جامعة حلوان إلى ضرورة المشاركة الفعالة والمتميزة في هذه المهرجانات التي تعمل على بث روح المنافسة بين الطلاب وزيادة مهاراتهم وخبراتهم بالتواصل مع الطلاب وبعضهم.

وقد أوضح الأستاذ الدكتور إبراهيم لطفى عميد الكلية أن الأنشطة الطلابية تنمي روح المشاركة والمنافسة الشريفة والإبداع لدي الطلاب وتوفير جو من البهجة والسرور لديهم يجعلهم اكثر تفاعل في حياتهم.

كما أشار الأستاذ الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب أن قدرة الطالب علي التفوق والالتزام تأتي من خلال تخريج طاقاتهم الإبداعية وتثري وتنمي الالتزام بداخلهم تجاه كليتهم ومجتمعهم.

ونوه الدكتور السيد الموشي منسق الأنشطة الطلابية الي سعي الكلية الدائم لتشجيع الطلاب على الإبداع في مختلف المجالات، وخاصةً المجالات الفنية التي تساهم في إثراء الروح والوجدان لدى الطلاب والترويح عنهم ، بالإضافة إلى تعزيز روح التنافسية لديهم.

وفى خلال المهرجان تم عرض الأعمال الخاصة بالطلاب من ( رسومات وأشغال يدوية ومشروعات صغيرة)، هذا بالإضافة إلى عقد مسابقة الشطرنج، كذلك تم تقديم فقرات متنوعة من ( إنشاد ديني – خطابة – شعر – إلقاء – عزف – إيقاع – غناء- عرض رياضي - عرض جماعي – غناء جماعي )

وقد ساد المهرجان جو من البهجة والسرور لدى الطلاب وأعضاء لجنة التحكيم الذين أشادوا بمواهب الطلاب .

عقدت فعاليات المهرجان الختامي للأسر الطلابية بحضور الاستاذ / ياسر السيد أمين الكلية ولجنة التحكيم الخاصة من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وهم (د . محمود سعيد، أ./ نشوى السيد ، أ/ ايهاب عشري ، أ / عامر عبد العزيز ، د / محمد صبحي).

