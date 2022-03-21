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رياضة

زد ينظم أكبر حدث لتكريم أفضل رياضيين بالتعاون مع رابطة النقاد

أشرف صبحي
أشرف صبحي

استضاف مجمع ملاعب زد بمدينة الشيخ زايد احتفالية تكريم الفائزين في الحفل السنوى لرابطة النقاد الرياضيين لاختيار أفضل الرياضيين في مصر بكافة الألعاب خلال عام 2021، خلال احتفالية ضخمة؛ تقديرًا وعرفانًا من إدارة زد بالجهود المبذولة من الرياضيين الفائزين والمرشحين في رفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وفي ضوء استراتيجية شركة زد لدعم جهود تطوير الرياضة المصرية.

وشارك في احتفالية شركة زد ورابطة النقاد الرياضيين، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد كبير من المسئولين والأبطال الرياضيين ونواب بالبرلمان وشخصيات عامة ورموز الرياضة المصرية، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين، وتم خلال الحدث تقديم جوائز لفئات مختلفة وشملت الجوائز أفضل لاعب أحمد سيد زيزو، أفضل حارس مرمى محمد الشناوى، أفضل مدير فنى الكابتن بيتسو موسيمانى، أفضل لاعب محترف في الدورى أليو دلانج، أفضل لاعب صاعد أحمد فتوح ، أفضل لاعب لعبة فردية أحمد الجندى، أفضل لاعبة لعبة فردية جيانا فاروق.

ولم تقتصر الجوائز على الرياضيين فقط، بل قدمت احتفالية نادي زد الرياضى جوائز للصحفيين والإعلامين امتنانًا بدورهم في دعم وتطوير الرياضة المصرية، على سبيل المثال وليس الحصر أفضل إعلامي رياضي وحصل عليها مناصفة كلًا من الكابتن أحمد شوبير والكابتن مدحت شلبى، أفضل قناة رياضية أون سبورت، أفضل ستوديو تحليلى حصل عليها كلًا من تامر صقر، أيمن يونس، وليد صلاح، أحمد حسن، أفضل برنامج تلفيزيوني ملعب أون ،أفضل برنامج إذاعي وان تو، بالإضافة إلى تكريمات لأفضل الصحفيين تسمى (التفوق الصحفي) لأربع فئات مختلفة وهم فئة التحقيقات الرياضية، فئة المقالات الرياضية، فئة الحوارات الرياضية، وفئة الخبر والتقرير الخبرى الرياضى.

وفي هذا الإطار أكد سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لشركة زد للإستثمار الرياضى، حرص شركة زد على استضافة احتفالية رابطة النقاد الرياضيين لأفضل رياضيين عام 2021، للعام الثالث على التوالي، لدعم أية جهود من شأنها تطوير الرياضة المصرية، وتكريم المسئولين عن جهودهم في تحسين أداء مصر في مختلف الألعاب الرياضية، مشيدًا بالتطور الواضح في البنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر ومستوى المدربين مما انعكس على النتائج بمختلف الألعاب، وتحقيق إنجازات دولية العام الماضي.

ومن جانبه أشاد هيثم عبد العظيم ، الرئيس التنفيذي لشركة أورا مصر للتطوير العقاري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة زد للإستثمار الرياضى ، بالتطور والتقدم الملحوظ في كافة الألعاب الرياضية في مصر في ضوء الجهود المبذولة من وزارة الشباب والرياضة في الإرتقاء بمستوى الرياضة ضمن رؤية مصر 2030 مؤكدا على أهمية دعم الأندية الرياضية الخاصة لتلك الجهود للإرتقاء بمستوى اللاعبين المصريين بشتى الرياضات وتأهيلهم لمنافسة كبرى اللاعبين والأندية العالمية وهذا ما تسعى إليه دوما شركة زد ضمن إستراتيجيتها.

وشهدت احتفالية شركة زد، تكريم 14 مسؤولًا عن دورهم في دعم الرياضة المصرية، على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، محمد مصيلحي رئيس نادى الاتحاد السكندري، المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، سيف الوزيري رئيس شركتي ستادات وبرزنتيشن، العميد محمد مرجان نائب رئيس شركة ستادات، المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق.

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