رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: السلع المعمرة يكون معاها شهادات ضمان.. فيديو

علق أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، على أزمة قرار صلاحية الأجهزة الكهربائية والمنزلية.



وأضاف "هلال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المٌذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "السلع المعمرة يكون معاها شهادات ضمان من الشركات المنتجة، فضلا عن وجود باركود عليها لضمان صلاحية وضمان الجهاز".



وأوضح: "قرار جهاز المستهلك يعني تحديد فترة صلاحية للمنتج"، مؤكدا: "الشركة المنتجة تعطي شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة وتتكفل بوجود قطع غيار المنتج حتى بعد فترة انتهاء الضمان".



وأشار: "قرار حماية المستهلك يلزم الشركات بكتابة العمر الافتراضي على المنتجات، وهذا سيعطي انطباع سيء للمستهلك"، موضحا: "شهادة الضمان التي تعطيها الشركات ضد عيوب الصناعة".



وتابع: "ما يطلبه جهاز المستهلك سيكون عبء كبير على الصانع"، مستطردا: "كان هناك طلبيات من المصانع وتم تبليغنا بتأجيل التسليم بدون سبب واضح بعد ارتفاع الدولار".

وأردف: "الناس وقفت البضائع ومش عارفين إحنا رايحين فين بعد ارتفاع الدولار"، مشيرا: "من المتوقع حدوث زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية، لكن غير معروف نسبة الزيادة المتوقعة".