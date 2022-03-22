عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحد أدنى 300 جنيه شهريا.. تفاصيل زيادة مرتبات الموظفين الشهر المقبل

زيادة المرتبات
زيادة المرتبات

يشهد موظفو الدولة من الشهر المقبل زيادة نسبة العلاوتين الدوريتين، وتقديم موعد صرفهما وصرف الزيادة المقررة أيضا في الحافز الإضافي الشهري لهؤلاء الموظفين، وذلك بدءا من أبريل المقبل بدلا من شهر يوليو بداية السنة المالية الجديدة.

يأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية أعدتها الحكومة بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

وفيما يلي نستعرض تفاصيل زيادة مرتبات موظفي الدولة بداية من الشهر المقبل:

زيادة العلاوة الدورية

سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وذلك بزيادة 1% عما كان مقرر صرفه، حيث أعلن وزير المالية العام الماضي عن صرف علاوة يونيو 2022 بقيمة 7%.

كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، حيث تم رفع نسبة العلاوة الخاصة أيضا بمعدل 2% عما كان مقررا في يناير الماضي.

رئيس الوزراء: زيادة المرتبات والمعاشات بداية من أبريل القادم .. فيديو

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الحكومة: زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 8 % من الأجر

زيادة الحافز الإضافي

اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل أيضا، سيتم زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، (وذلك بدلا من أول يوليو المقبل).

وسيتم رفع الحافز بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، وفقا للوزير.

ويستفيد من هذه الزيادات، من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهريًا.

زياده العلاوة الحكومة الحافز الاضافى زيادة المرتبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم 22-3-2022

3700 جنيه زيادة في طن الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

عرض خيالي لا يمكن رفضه.. هل يصبح محمد صلاح الأغلى في تاريخ كرة القدم ؟

سعر الدولار اليوم.. ما سبب الارتفاع المفاجئ أمام الجنيه.. وهل يستمر ؟

ننشر أعلى شهادات الادخار بـ 4 بنوك بعد قرار رفع سعر الفائدة 1%

التموين: غرامة من 100ألف إلى 5ملايين جنيه لغير الملتزمين بمواصفات رغيف الخبز

ترشيحاتنا

حرب شوارع في ماريوبول.. الدفاع البريطانية: قصف روسي على عدة مدن أوكرانية

لا جثث ركاب ولا ناجين.. شاهد لقطات صادمة للطائرة المنكوبة بـ الصين

الأرصاد تطمئن المواطنين: الأحوال الجوية تتحسن بدءا من السبت المقبل

وزيرة الهجرة: طرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب المصريين الدارسين في روسيا

قبل ما تنزل من بيتك .. تعرف على الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 22 - 3 – 2022

ارتفاع اسعار هيونداي بايون موديل 2022 .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مدرب يوجا عمره 125 عاما ينحني لرئيس وزراء الهند|فيديو

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

مسلسلات قناة MBC مصر 2022.. حمادة هلال "مداح" رمضان..و"العاصوف" يعود بجزء ثالث

صورة تثير جنون رواد مواقع التواصل.. سمكة أم حورية

فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات أول أبريل.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء.. فيديو جراف

لن اسمح للإدارة حضور التدريبات.. فيريرا يطلق تصريحات نارية

«التنسيقية» تفتح نقاشا حول سلاسل الإمداد والتضخم | فيديو

أحمد داود محامي "مجنون" في الإعلان الرسمي لمسلسل "سوتس بالعربي"

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

مجدي أبوزيد

المجتمع المصرى يحصد نتاج الفن الهابط

اﻟﻤﺰﻳﺪ