كومباوند متكامل.. القاهرة توفر حياة كريمة لأهالي عشوائيات مصر القديمة.. فيديو وصور

تستمر محافظة القاهرة ممثلة في المنطقة الجنوبية، في تحقيق إنجاز جديد على أرض العاصمة، وهو إزالة 3 من كبرى المناطق العشوائية بحي مصر القديمة بجوار سور مجرى العيون.

وتعمل المحافظة على قدم وساق لنقل أهالي مناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة والملاصقة لسور مجرى العيون من قاع العشوائية إلى مساكن آدمية في كومباوند متكامل الخدمات، وهو "مدينة الخيالة" المخصصة بمنطقة البساتين.

الخيالة

الخيالة



وتأتي عملية التطوير استمرارا لتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية والقيادة السياسية، والتى تهدف إلى القضاء على المناطق العشوائية حتى تصبح مصر بلا عشوائيات والارتقاء بالمواطن المصرى ونقله من العشوائيات الخطرة إلى مجتمع آمن متحضر يتمتع فيه بجميع الخدمات.



٣٦٦ أسرة

ولعل آخر ما تم في المناطق إزالة 8 عقارات وتسكين 25 أسرة مستحقة بالأمس، ليكون إجمالى ما تم الانتهاء منه منذ بداية أعمال الإزالات هو إخلاء وهدم جزئي لـ 104 عقارات من إجمالي 520 عقارا، وإخلاء 366 أسرة مستحقة من إجمالي 1660 أسرة، وتسكين الأسر بوحداتهم المجهزة بكومباوند الخيالة، والذي يبعد بضعة كيلومترات من مكانهم الأصلي، حيث يتم نقل المواطنين ومتعلقاتهم بسيارات مخصصة لهذا الغرض إلى منازلهم الجديدة.

وكانت أعمال الإخلاء والتسكين بدأت منذ 5 مارس الجاري، وتتم الأعمال بشكل آمن وبتوجيه من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالمساهمة فى تحقيق العدالة وتسليم المستحقين وحداتهم فى الحال لتحقيق الخطة الحضارية المتكاملة بتوفير حياة كريمة لكل مواطن وسكن راقٍ بمجتمع متحضر ومتوفر به جميع الخدمات المجتمعية والمقدمة بشكل حضارى يليق به.

حياة كريمة

من جانبه، قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن أعمال إزالة المنطقة الملاصقة لسور مجرى العيون تأتى في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأوضح أن عملية الإزالة تأتى في إطار التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط ومصر القديمة بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية.

كومباوند

أما "مدينة الخيالة"، فهي مدينة سكنية متكاملة الخدمات «كومباوند» ينتقل إليها سكان العشش والعقارات العشوائية التى سيتم إزالتها من قلب القاهرة التاريخية، وتضم وحدات سكنية كاملة المرافق والخدمات ومؤثثة بالفرش والأثاث.

الخيالة

مدينة الخيالة

2268 وحدة سكنية

وتشمل مدينة الخيالة تشمل 42 برجا سكنيا، وكل برج به مصعدان كهربائيان، كل الأبراج مكونة من دور أرضى و9 أدوار متكررة بإجمالى 2268 وحدة سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وتم تجهيزها بالأثاث والفرش لتكون جاهزة للسكن.

كل الخدمات جنب البيت

توجد المدينة في حي البساتين على مساحة 40 فدانا تقريبا، وتضم جميع الخدمات اللازمة لتوفير حياة مستقرة للسكان، حيث يضم إقامة مدرسة على مسطح 2700 م2 تقريبا ونقاط شرطة وإطفاء ومركز إسعاف ومركز طبي ومكتب بريد، وكذلك مركز شباب على مسطح 6700 م2 تقريبًا، بالإضافة إلى إنشاء مسجد وكنيسة.

الخيالة

الخيالة

الخيالة

فرحة وزغاريد

وعبر الأهالي عن فرحتهم بالانتقال إلى شققهم الجديدة بالمدينة، حيث تسلموا وحداتهم المجهزة بالأثاث والأجهزة بالزغاريد والفرحة.

الخيالة

الخيالة

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