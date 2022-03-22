أخبار التكنولوجيا.. واتسآب يكافح لإقناع الأمريكيين بالتخلى عن الرسائل النصية.. وشاومى تطلق هاتف Redmi 10C

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعتبر قصص إنستجرام أو ما يعرف ب Instagram Stories هي صور ومقاطع فيديو يتم نشرها على ملفك الشخصي وتستمر لمدة 24 ساعة، ونظرًا لوجود حد زمني لمدة ظهور القصة للجميع ، فلديك العديد من الخيارات لتحميل قصة إنستجرام الخاصة بك في تطبيقك أو هاتفك.



أطلقت شركة شاومى الصينية رسميا هاتفها Xiaomi Redmi 10C للفئة المتوسطة، ومن المقرر أن يتم إطلاقه في الأسواق العالمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويحتوى الهاتف على مواصفات مميزة للغاية منها بطارية بسعة كبيرة ومعالج قوى من شركة كوالكوم.



هناك عدد معين من الهواتف الذكية التى تدعم لعبة ببجي BGMI 90 FPS، حيث يدعمها عدد من هواتف سامسونج وكذلك وان بلس وشاومى وغيرها، ولكن هناك عدد من الهواتف التى لا تدعمها والتى تتطلب إجراءً للدخول عليها.



يستهدف تطبيق الرسائل الأشهر واتسآب WhatsApp المستخدمين في الولايات المتحدة بحملات إعلانية واسعة لتشجيعهم على استخدام تطبيق واتسآب والتخلى عن استخدام الرسائل النصية، في محاولة لخلق سوق جديدة له هناك، حيث تعتبر الولايات المتحدة من أقل الدول التى يتم فيها استخدام التطبيق.



كشفت تسريبات جديدة عدد من المواصفات المميزة التى سيحصل عليها هاتف Xiaomi Poco F4 القادم من شركة شاومى الصينية والمخصص ضمن هواتف الفئة المتوسطة والشبابية، حيث سيقدم أداء قويا بفضل المعالج القوى وكذلك عدد من التقنيات.